Minori: domani interruzione della corrente elettrica. Qui le zone interessate

Minori (Costiera Amalfitana): domani interruzione della corrente elettrica. Qui le zone interessate

Venerdì 15 ottobre 2021 dalle ore 09:30 alle ore 16:30

Via Monte e Villamena

Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono:

• v villamena da 1 a 3. da 7 a 11. 41. 51

• v dietro fontane sn. i.p.. p21

• v monte sn. da 35 a 37. 47

• v villamena 8. da 16 a 26 • v mazzei 2. 6. da 10 a 14

• v monte 92, da 96 a 100

• v vitt. emanuele sn

• v dietro fontane 18

• v villamena sn

• v mazzei sn

L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.