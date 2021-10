Minori, convocato per domani il Consiglio Comunale.

CONSIGLIO COMUNALE LUNEDI’ 11 OTTOBRE – ORE 18:30

IL SINDACO dispone la convocazione del CONSIGLIO COMUNALE per il giorno 11-10-2021 alle ore 18:30 in sessione STRAORDINARIA seduta pubblica di prima convocazione, e per il giorno 12.10.2021 alle ore 19:45 in seconda convocazione, presso l’Aula Consiliare di questo Comune, per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI DEL 16.07.2021 E DEL 05.08.2021;

2. VARIAZIONE DEGLI ATTI PROGRAMMATICI E APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 175 E 187 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II;

3. ART. 194 LETT. A) D.LGS. 267/2000. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2021 – SENTENZE GIUDICE DI PACE DI AMALFI;

4. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 – CO. 1, LETT. E) – DEL D.LGS 267/2000, RELATIVO A LAVORI DI SOMMA URGENZA DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA DI SCARICO NEL COMUNE DI MINORI. ART. 163 D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50;

5. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 – CO. 1, LETT. E) – DEL D.LGS 267/2000, RELATIVO A LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO PEDONALE DEL TRATTO DI SCALINATA SOPRASTANTE IL CANALE DENOMINATO “BUTTO DELLA MADONNA” A SEGUITO DELL’EVENTO CALAMITOSO DEL 26/08/2021. ART. 163 D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

6. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 – comma 1, lett. e) – DEL D.Lgs 267/2000, RELATIVO A LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SU VIA CESARE CAROLA A SEGUITO DELL’ESONDAZIONE DEL CANALE “BUTTO DELLA MADONNA” (TORRENTE SANTA CATERINA). ART. 163 D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

7. CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL “MILITE IGNOTO” IN OCCASIONE DEL “CENTENARIO DELLA TRASLAZIONE E DELLA TUMULAZIONE DELLA SUA SALMA NEL SACELLO DELL’ALTARE DELLA PATRIA” (4 NOVEMBRE 2021).