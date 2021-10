Minori : compleanno del parroco don Ennio Paolillo

Minori, Costiera amalfitana . La comunità di Minori abbraccia il proprio parroco, don Ennio Paolillo, nel giorno del suo compleanno.

Don Ennio, arrivato a Minori da Agerola (che nonostante in prov. di Napoli fa parte dell’Arcidiocesi di Amalfi – Cava de’ Tirreni ) per volere di S.E. Orazio Soricelli, arcivescovo fu posto alla responsabilità dela religiosità, e non solo, della cittadina di origine romana, devota a santa TROFIMENA, della quale ricorre il giorno onomastico e l’arrivo alla spiaggia di MINORI il prossimo 5 novembre