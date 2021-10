Minori, bar chiude per precauzione dopo un caso di positività al Covid, un esempio da plauso. Non tutti lo hanno fatto , stiamo seguendo da quasi due anni tutto ciò che succede in Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana, ebbene fra Costa d’ Amalfi e Sorrento ci sono state varie attività con casi di Covid che , anche se hanno esercizio in contatto con il pubblico, non hanno avvisato tutti.

Il titolare del Crystal Bar di Minori, Giovanni Pane, ha informato sui social network che a causa della positività di una collaboratrice, da un tampone in farmacia questa mattina, che quindi deve essere confermato dall’Asl di Salerno , e pur non avendo positività lui stesso, al momento, anche se non vi è obbligato, preferisce chiudere per sanificare .

“Pur non avendo sintomi e dopo essermi autosomministrato un tampone risultato negativo, essendo un contatto stretto mi sono preventivamente messo in quarantena in attesa di effettuare tampone molecolare previsto alla fine del periodo di 7 giorni. Pertanto il bar di conseguenza verrà sanificato da una ditta specializzata con tanto di certificazione e riaprirà la settimana prossima. Per scrupolo e per etica ho preferito comunicare tramite i social per dare una informazione quanto più limpida possibile”

Un plauso e complimenti davvero