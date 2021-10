Minori, altri 8 positivi, sono 21 i contagi e a scuola due classi in quarantena

Andrea Reale sindaco fra i più attivi in Costiera amalfitana questo sabato 30 ottobre ha comunicato otto nuovi casi di positività.

Buona parte dei nuovi contagi risultano dall’attività di controllo dell’ASL Salerno per bimbi già in quarantena di due classi elementari. Altri sono familiari conviventi con precedenti positivi.

I casi in tutto sono 21. Il Coronavirus Covid-19 non è scomparso in Costa d’Amalfi nonostante i vaccini