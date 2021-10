Minori, altri 4 contagi da un cluster aziendale, dopo i 10 di Maiori. Il vaccino non impedisce al Covid di contagiare, fate i tamponi! Dopo la notizia di ben 10 nuovi di positività al Coronavirus Covid – 19 a Maiori, dopo che Positanonews da giorni stava scrivendo, ma a dire il vero anche sul web e social network, l’amministrazione Capone ha finamente comunicato i positivi, anche il comune di Minori aggiorna il suo bollettino relativo ai casi di contagio, ben altri quattro.

Nel corso della giornata di oggi si sono registrati a Minori 4 nuovi positivi e 2 guariti. Il saldo totale positivi è di n.5 persone. Come comunica lo stesso Comune di Minori, i nuovi positivi sono isolati già da giorni avendone avuto notizia in attività di screening aziendale periodica e confermata oggi da risultato molecolare.

Attualmente in Costiera Amalfitana si contano 8 positivi a Scala, 1 positivo ad Amalfi, 5 positivi a Minori e 13 positivi a Maiori, per un totale di 27 positivi. Un numero in crescita se pensiamo che fino a questa mattina i positivi totali erano appena 15.

La situazione più delicata, al momento, è quella che riguarda il comune di Maiori poiché si registrano contagi nell’Istituto scolastico “Rossellini”. Il primo cittadino di Maiori, Antonio Capone, ha riferito che il comune è al lavoro con l’Asl e con la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Rossellini per intraprendere tutte le azioni necessarie ed attivare i protocolli previsti. Nello specifico ieri ho richiesto di sospendere tempestivamente tutte le attività didattiche in presenza delle due classi interessate dai contagi e di attivare per le medesime le attività in modalità a distanza e ho dato inoltre mandato alla Polizia Locale di eseguire le operazioni di tracciamento in aggiunta a quelli dell’ASL.

Ripetiamo quello che Positanonews sta vedendo per conoscenza personale, a Positano, Praiano, Agerola, Costiera amalfitana, sono tantissimi i contagi da Covid trasmessi anche a chi è vaccinato o da chi è vaccinato, e ci sono state persone gravissime nonostante il vaccino, quale che sia, pfizzer, moderna etc.

Insomma bisogna fare attenzione SEMPRE E COMUNQUE e , come dice l’amico Gerardo Russomando, prendere esempio da Cetara, e fare tamponi, tamponi, tamponi. Chiaro?