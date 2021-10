Milly Carlucci: chi è, gli inizi, vita privata, malattia, Ballando con le Stelle

Milly Carlucci, all’anagrafe Camilla Patrizia Carlucci, è nata il 1 ottobre del 1954 a Sulmona. Ha quindi compiuto da poco 67 anni. E’ figlia di un generale dell’Esercito Italiano, Luigi Carlucci, e di Maria Caracciolo, poco si sa sulla madre. Ha due sorelle: Gabriella, conduttrice televisiva, ex parlamentare ed ex sindaca, e Anna, conduttrice e regista. Ha vissuto la sua infanzia a Udine, per poi trasferirsi a Roma in adolescenza.

Fin da giovane è appassionata di pattinaggio artistico a rotelle e con la squadra Skating Folgore Rona vince il Campionato Italiano assoluto nella classifica di società.

Nel 1972 vince il concorso di bellezza Miss Teenager, ma i genitori sono poco favorevoli alle sue ispirazioni artistiche e la fanno iscrivere alla facoltà di architettura. Non si sentirà mai portata per quegli studi e infatti li abbandona senza rimpianti. Inizia la carriera presso l’emittente televisiva GBR, dove appariva in ruoli di presentatrice, insieme ad altre giovanissime debuttanti, insieme ad altre giovanissime debuttanti, quali Mimma Nocelli, Stefania Mecchia e Viviana Antonini, tutte in seguito approdate con alterne fortune alla Rai o a Mediaset.

Vita privata

Milly è sposata con l’ingegnere Angelo Donati dal 1985 ed hanno due figli: Angelica, nata nel 1986, e Patrick, nato nel 1991. Sembrerebbe che la coppia si sia separata nel 2021.

Malattia

La Carlucci ha rivelato in un’intervista di avere una malattia chiamata epp protoporfiria eritropoietica, che per fortuna non è letale ma non è curabile. In poche parole, produce una scarsa quantità di emoglobina e quindi ha poca resistenza ai raggi ultravioletti e ciò le comporta dolori acuti. Per prevenire la comparsa di macchie sulla pelle i medici le hanno prescritto una buona crema solare. “Da maggio a settembre evito di stare al sole, sia al mare che in montagna, per alta quota i raggi solari sono molto forti nocivi… In città senza protezione solare totale non potrei neppure uscire di casa”.

Ballando con le stelle

Domenica 10 ottobre ha presentato nella puntata di Domenica In la nuova stagione di Ballando con le Stelle, il programma che conduce da diversi anni in prima serata su Rai Uno.