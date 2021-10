Mihajlovic diventa nonno: Violante non aspetta la fine di Napoli – Bologna

Mihajlovic diventa nonno! E così il tecnico rossoblù è diventato nonno per la prima volta in un giorno speciale: la partita Napoli – Bologna, che tra poche ore inizierà allo Stadio Maradona. Per vedere Violante (il nome della nipotina), dunque, Mihajlovic dovrà attendere la fine del match. La neonata è inconsapevole dei ritmi di vita e dei lunghi viaggi che parte della sua famiglia è costretta sempre a fare. Sì, perché anche il padre della bimba è un calciatore: Alessandro Vogliacco, difensore del Benevento, impegnato nel difficile campionato di serie B!