Meteo Ognissanti: sull’Italia in arrivo pioggia, vento e freddo. Come riporta Adnkronos dopo il passaggio dell’uragano Apollo sulla Sicilia, dal Nord Atlantico è in arrivo un’intensa perturbazione atlantica che si presenterà in Italia sotto forma di tempesta.

Nel corso della giornata di oggi l’avanguardia di Poppea, la tempesta di Halloween, avanzerà gradualmente verso il nostro Paese influenzando con piogge via via più diffuse il Nordovest, la Sardegna e infine Sicilia, solo in serata le coste laziali. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo de Il meteo.it, si attiveranno venti meridionali sia di Scirocco e sia di Libeccio.

Sarà lunedì 1 novembre, giorno di Ognissanti che la tempesta scatenerà tutta la sua potenza. Piogge abbondanti o molto abbondanti colpiranno Lombardia, Nordest, Toscana, Umbria, Lazio, Sicilia e potrebbero interessare anche la Campania per poi estendersi più attenuate alle regioni centro-meridionali adriatiche. I venti di Scirocco sferzeranno le coste adriatiche con il mare che sarà molto mosso, mentre il Libeccio colpirà i settori tirrenici.

Oggi piogge deboli su Piemonte, Val d’Aosta e alta Lombardia. Al centro: peggiora diffusamente in Sardegna, molte nubi altrove. Al sud: entro sera piogge battenti in Sicilia.

Lunedì 1° novembre – Al nord: forte maltempo da Ovest verso Est. Al centro: maltempo su gran parte delle regioni, soprattutto Tirreniche. Al sud: piogge a carattere sparso, più forti in serata.

Il Ponte di Ognissanti sarà quindi bagnato in gran parte dell’Italia. Nei giorni a seguire le condizioni meteo potrebbero ancora peggiorare in alcune zone del nostro paese. Per quanto concerne la Campania da martedì potrebbe tornare a fare capolino il sole.