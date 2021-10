Meta / Sorrento , due Antonio e Mario Cafiero, due storie che danno prestigio alla Penisola che continuano. Antonio della “Conca” a Meta e Antonio della “Primavera” a Sorrento sono due istituzioni che danno prestigio alla Penisola Sorrentina. Entrambi hanno in comune lo stesso nome e cognome e un figlio che porta il nome dell’avo, Mario. Si sono reincontrati oggi in un pomeriggio di fine ottobre per un momento di relax dopo un’estate impegnativa , per fortuna , visto che ci si aspettava il peggio dopo il Covid.

Antonio Cafiero della “Conca” ha aperto la strada della destagionalizzazione, un pioniere del “mare d’inverno”, ha scommesso, e vinto, sul territorio, sul mare che gli riempie il cuore e gli fa brillare gli occhi . Ha fatto da pioniere su una strada che altri hanno seguito, come il Capitano che vede nuovi orizzonti e scopre nuove rotte, un uomo profondo, come il mare che ama, e dolce , ma capace di vedere oltre e realizzare un sogno che ora sta portando avanti Mario.

Antonio Cafiero della “Primavera” , con la sua pasticceria gelateria è rimasto fedele alle tradizioni vere sorrentine, sceglie sempre i prodotti di stagione, e li espone nella sua naturalezza, ora potete trovare le mele annurche originali, imperfette, con difetti, sono quelle vere a differenza di quelle belle e artefatte. E’ considerato “l’ambasciatore” di Sorrento, da lui passano tutti i Vip, altrimenti va lui con le sue torte, financo dal Papa, ma proprio tutti. E chissà se il suo Mario, ancora molto giovane, non possa seguire le sue orme, come le figlie,

Due nomi, due storie di cui la Penisola Sorrentina , Napoli e la Campania devono essere orgogliose.