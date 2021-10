Meta: registrati altri due casi positivi al covid-19. Il sindaco del comune di Meta, aggiorna i suoi cittadini riguardo i nuovi casi registrati all’interno di quest’ultimo nella data di oggi, tramite un post sulla sua pagina social. In particolare egli afferma si tratti di due nuovi casi positivi al virus covid-19, due donne di rispettivamente 54 e 23 anni appartenenti al medesimo un nucleo familiare, convivente. Salgono dunque a 6 i casi positivi all’interno del comune.

Il primo cittadino invita ad avere attenzione nel rispetto delle norme e di essere prudenti e coscienziosi, sia provvedendo a verifiche autonomamente l’eventuale positività al virus, tramite le farmacie che effettuano test per la sua rilevazione, sia comunicando tempestivamente la risposta qualora risulti positiva, soprattutto quando si ricorre a screening effettuati in laboratori privati.