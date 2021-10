Meta, la zuppa di fagioli e ceci del ristorante “Annarè”. Connubio di sapori e preziosi nutrienti

Il clima tipicamente autunnale di questi giorni invoglia a gustare piatti caldi e gustosi. Come, ad esempio, l’ottima zuppa di fagioli e ceci del ristorante “Annarè” a Meta, che da sempre utilizza prodotti tipici della tradizione napoletana e di alta qualità. Un locale dalla tipica ed accogliente atmosfera familiare che vi farà sentire come a casa, coccolati dal personale sempre attento alle esigenze dei clienti ed a soddisfare le loro richieste.

La zuppa di fagioli e ceci è una ricetta tradizionale, dagli ingredienti semplice e poveri ma dal gusto unico ed avvolgente. Ricordiamo che fagioli e ceci appartengono entrambi alla famiglia delle leguminose ed oltre ad essere gustosi sono fonte di preziosi nutrienti: proteine, fibra (per lo più insolubile), vitamine (in particolare del gruppo B) e minerali (soprattutto calcio, ferro, magnesio e fosforo). Tutti e due sono dunque alimenti che non dovrebbero mai mancare in tavola.