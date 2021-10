Meta: iniziano i lavori per il rifacimento delle strade. A partire dal giorno 27 ottobre e fino alla data del 29 dello stesso mese, il sindaco della città di Meta, Giuseppe Tito, ha annunciato che sul territorio comunale avranno luogo dei lavori mirati al rifacimento di alcune strade. La comunicazione da parte del primo cittadino scandisce anche le fasce orarie dedite allo svolgimento dei lavori, riportiamo duqnue il Suo comunicato :

“Le attività avranno inizio alle ore 7 nel tratto di via Flavio Gioia e successivamente, dopo orario didattico, si provvederà ad intervenire sia su via Guglielmo Marconi che su via Caracciolo”.

Gli interventi programmati interesseranno, in effeti, via Flavio Gioia a partire dall’incrocio con la SS 145, via Guglielmo Marconi ed il primo tratto di via Caracciolo in direzione di Piano di Sorrento.