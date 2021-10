Meta: domani i corsi Blsd per una città sempre più cardioprotetta. Domani, sabato 9 ottobre 2021, si terrà, presso l’aula magna dell’istituto statale “Fienga” di Meta, il corso di formazione Blsd (Basic Life Support Defibrillator) per personale laico (non sanitario) abilitante alla pratica delle manovre Rcp (Rianimazione Cardio Polmonare) e all’utilizzo dei Dae (Defibrillatore Semiautomatico)

Il corso è finanziato per il 50 per cento dal Comune di Meta, che ha promosso l’iniziativa insieme alla Pro Loco ed all’Atex, l’associazione delle strutture extralberghiere, al fine di rendere la città cardio-protetta e quindi più sicura per la salute dei cittadini e dei tanti turisti che ogni anno la visitano.

Nell’ambito del progetto saranno segnalate le relative postazioni presenti nella città di Meta, informando i cittadini del circuito Dae presente. Molti hanno già manifestato l’interesse a partecipare al corso di domani. “Ringraziamo il sindaco di Meta Giuseppe Tito per la grande sensibilità nell’organizzare una iniziativa così utile”, sottolineano da Atex Sergio Fedele Presidente e Pietro Cannavacciuolo.