Meta, altri 3 positivi al Covid. E la comunicazione di Peppe Tito sia da modello per l’amministrazione Cappiello, si faccia la Covid Map

Meta, altri 3 positivi al Covid. E la comunicazione di Peppe Tito sia da modello per l’amministrazione Cappiello. Speriamo che l’amministrazione carottese cominci ad adeguarsi all’informazione corretta per il Coronavirus Covid – 19, allora per altri settori aspetteremo sicuramente prima di valutare l’operato politico. Sono passate appena tre settimane, staremo a vedere . Ma per l’emergenza sanitaria ci si doveva attivare dal primo minuto, non parliamo di sprovveduti ma di persone esperte di vita amministrativa e questo problema non è da sottovalutare.

Abbiamo sottolineato che a Villa Fondi, per esempio, manca un servizio informazione, è vero che di vaccini se ne è occupa l’ Asl Napoli di Castellammare di Stabia e la Regione Campania, ma è anche il Comune che dovrebbe collaborare e informare. Oggi diversi sono andati all’hub vaccinale di Villa Fondi per farsi i vaccini moderna, ma oggi c’erano solo quelli pfizzer, tutti sottolineano come vi siano poche informazioni al proposito. Ma vediamo la comunicazione di Meta

Ecco il post del sindaco Peppe Tito . Se si affronta in maniera corretta la pandemia i contagi si fermano subito, anche perchè il Covid lo conosciamo bene. Ci sarebbe da organizzare anche la Covid Map, su questo Positanonews è disponibile

Ecco il post di Peppe Tito

Buonasera aggiornamenti Covid19 al 25/10/2021 ore 18.00

Registriamo

3 nuove positività

Trattasi di nucleo familiare convivente 2 uomini73 e 47 anni 1 donna74 anni

Attualmente sul nostro territorio risulterebbero quindi :

casi positivi al COVID-19

SI INVITA A COMUNICARE POSITIVITÀ RILEVATA DA SCREENING ANTIGENICO EFFETTUATA IN LABORATORI PRIVATI

Invitiamo tutti a rispettare e seguire norme base anti covid , consigliamo nel dubbio di procedere alle verifiche tramite test presso farmacie convenzionate —-

per COMUNICARE positività o guarigioni allegare alla mail l’esito del tampone

sindaco@comune.meta.na.it

in alternativa numero dedicato UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO 0810812275

Orari Lunedì-mercoledì-venerdì 8/14 Martedì-Giovedì 8/17

Il Sindaco Giuseppe Tito Il Cons. Delegato Corrado Soldatini

Un esempio da seguire come comunicazione sulla pandemia è questa , secondo noi,

A Sorrento, invece, in base alle ultime informazioni diffuse venerdì scorso dal sindaco Massimo Coppola, sono sei gli attuali positivi.

A Massa Lubrense, siamo, invece, a quota otto, compresi i tre dipendenti comunali risultati positivi nei giorni scorsi.

A Piano di Sorrento si contano sette casi tra i quali i tre ragazzini del locale istituto comprensivo che frequentano la seconda media. Per la loro classe è scattata la Dad.

A Meta si contano tre nuovi casi nelle ultime ore come riporta il sindaco Giuseppe Tito. Pertanto nella cittadina ci sono al momento quattro positivi al coronavirus.

Da Vico Equense il nuovo sindaco Peppe Aiello non ha ancora diffuso dati relativi al contagio in città da quando si è insediato. L’ultimo dato disponibile è del 5 ottobre e fa riferimento a 14 positivi. Ma in 20 giorni di sicuro è cambiato molto.