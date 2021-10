Meta, Alberi: Gaetano e Lucia festeggiano i loro 25 anni di matrimonio

Un’altra coppia qui in penisola Sorrentina festeggia le nozze d’argento.

Stiamo parlando di Gaetano Franza, conosciuto tutti come Gaetanone, e di Lucia Ponticorvo, che proprio il 20 ottobre di 25 anni fa hanno deciso di pronunciare il loro si davanti agli occhi di Dio e della famiglia.

I due, entrambi di origine carottese, per la precisione Piano Stazione e San Liborio, oggi vivono con la loro famiglia nel piccolo borgo di Alberi.

Il loro amore, nato più di 35 anni fa, si e coronato con la nascita di tre bellissimi e bravissimi figli: Virginia, Francesco e Mirko.

Proprio la figlia, una nostra vecchia collaboratrice, ha deciso di dedicare loro un augurio speciale:

“Cara mamma, caro papà,

Volevo solamente far sapere pubblicamente che siete stati, siete e sarete sempre dei genitori fantastici, e sono veramente orgogliosa di essere vostra figlia! Vi ringrazio per avermi donato i miei bellissimi fratelli, e anche se non siamo la famiglia perfetta del Mulino Bianco, sono felice e fiera di tutto quello che siamo diventati tutti insieme! Grazie per avermi insegnato i valori che oggi mi rendono la donna indipendente e forte che sono.

Buon 25°anniversario!

La vostra Titty “

A questa splendida famiglia auguriamo altri 50, anzi 100 anni di quest’amore da tutto lo staff di Positanonews !!