Mertens e Kate presto genitori, a marzo arriverà il piccolo Ciro

Un baby Ciro è in arrivo a marzo. A dare questa fantastica notizia i futuri genitori Dries Mertens e Kate Kerkhofs che, attraverso una story divertente ma toccante, hanno messo a conoscenza anche amici e parenti del lieto evento. “I nostri cuori stanno esplodendo di gioia, diamo il benvenuto al nostro piccolo ragazzo napoletano”, hanno scritto a corredo del video che ha emozionato tutti. I coniugi Mertens, infatti, sono da sempre molto amati dai supporters azzurri per lo straordinario amore che hanno dimostrato verso città, popolo e tradizione campana dal primo girno che sono arrivati in Italia.