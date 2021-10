Mega guasto idrico in penisola sorrentina: cittadini senz’acqua da Vico Equense a Sorrento

Manca l’acqua in mezza penisola sorrentina. Disagi grandi, grandissimi per gli abitanti del territorio da Vico Equense a Sorrento. La causa? Un guasto improvviso, l’ennesimo. Si prevede un ripristino entro le ore 23, ma intanto decine di migliaia di abitanti di Vico Equense, Sant’Agnello e Sorrento si ritrovano a dover fare i conti con una serata senza il servizio idrico, ed è subito corsa a racimolare contenitori per recuperare più acqua possibile.

Ecco dove manca l’acqua

Vico Equense: VIA SAN FILIPPO, VIA SAN FRANCESCO, VIA MASSAQUANO, VIA FAITO, VIA ARVITIELLO, VIA CIMITERO, VIA MADONNA DELLE GRAZIE, VIA SAN SALVATORE, VIA SPERLONGA, VIA BOTTEGHELLE, VIA LUIGI AVELLINO, LOCALITA’ MASSAQUANO, VIA AVIGLIANO, LOCALITA’ BELVEDERE ED TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA

Sant’Agnello: VIA NASTRO AZZURRO, VIA NASTRO D’ARGENTO, PIAZZA CARLO SAGRISTANI, VIA COLLI DI FONTANELLE VIA BELVEDERE, VIA LEPANTINE, VIA LA ROCCA, VIA ROSOLA, VIA PASSARANO, VIA PASSANO, VIA CEPANO, VIA TRASAELLA, VIA MOSTRANO, VIA MICHELE PATURZO, VIA FREVIGNONE, VIA SPINOSA, VIA PIETRAPIANA, LOCALITA’ CEPANO ED IN TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA

Sorrento: VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE, VIA DELLA ROTONDA, VIA DEL MARE, VIA ARIGLIOLA, PIAZZA FRANCESCO SAVERIO GARGIULO, VIALE ENRICO CARUSO, VIA CAMPITIELLO, VIA DEGLI ARCHI, VIA SAN NICOLA, VIA SAN CESAREO, PIAZZA ANTICHE MURA, CORSO ITALIA, VIA PARSANO, VIALE MONTARIELLO, VIA DELL’ACCADEMIA, VIA ANIELLO CALIFANO, VIA LUIGI DE MAIO, VIA BERARDINA DONNORSO, VIA SANT’ANTONIO, PIAZZA SANT’ANTONINO, PIAZZA ANGELINA LAURO, VICO I FUORO, VICO II FUORO, VIA FUORIMURA, VIA BERNARDINO ROTA, VIA MARINA GRANDE, PIAZZA DELLA VITTORIA, RAMPA I MARINA PICCOLA, VICO II BERNARDINO ROTA, VICO SANTA LUCIA, VIA SAN RENATO, VIA SOPRA LE MURA, VIA PADRE REGINALDO GIULIANI, VIA SORELLE DE GENNARO, VIA PRIVATA RUBINACCI, LARGO SEDIL DOMINOVA, VICO I BERNARDINO ROTA, VIA MARZIALE, VIA SANT’ANTONINO, VIA TORQUATO TASSO, VIA ATIGLIANA, VIA SAN PAOLO, LARGO PARSANO VECCHIO, PIAZZA TORQUATO TASSO, TRAVERSA DI VIA SAN RENATO, VICO III FUORO, VIA CAPO, VIA VITTORIO VENETO, VIA SANTA MARIA DELLA PIETA’, RAMPA II MARINA PICCOLA, VIA CORREALE, VIA SAN FRANCESCO, VIALE NIZZA, PIAZZA ANDREA VENIERO, PIAZZA GIOVANNI BATTISTA DE CURTIS, VICO SANT’ANIELLO, VICO SAN CESAREO, VIA ANTONINO SERSALE, VIA BARTOLOMEO CAPASSO, VIA DEGLI ARANCI, VIA MARINA PICCOLA, VIA SANTA LUCIA, VIA FUORO e in tutte le traverse.

Il comunicato

“I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto – rende noto il comunicato GORI -. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 23 di oggi, martedì 19 ottobre 2021”. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.