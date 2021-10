“Massa Lubrense… verso un futuro sostenibile”. E’ il titolo della tavola rotonda che si svolgerà sabato 23 ottobre nel borgo Puolo, dalle 10.30 presso il ristorante La Tavernetta. Si tratta di un confronto per iniziare che porti all’elaborazione di un nuovo modello sostenibile per Massa Lubrense, unico comune della provincia di Napoli ad aver avuto i due importanti riconoscimenti certificati dalla FEE: Bandiera Blu e Spighe Verdi. “Orgogliosi di ciò -dichiara l’assessore al turismo Giovanna Staiano-avvertiamo il dovere e la responsabilità di porre in essere azioni concrete e continue che sappiano guardare con lungimiranza al futuro. In piena collaborazione con il tessuto produttivo del nostro territorio, apriamo con l’evento del 23 ottobre che prevede autorevoli presenze ed interventi, una serie di iniziative che si svolgeranno durante i prossimi mesi al fine di sviluppare idee condivise soprattutto per cogliere al meglio la straordinaria e storica opportunità del RECOVERY fund che nella misura 4.0 dedicata al turismo, prevede uno stanziamento di piu’ di 5 miliardi. Il piano nazionale di resilienza-conclude l’assessore Staiano- indebita le future generazioni, oggi abbiamo l’obbligo di agire con scrupolo e professionalità, condividendo il più possibile idee e strategie di intervento, al fine di migliorare, realmente, le nostre comunità, la qualità di vita dei cittadini che le abitano, ispirandoci a modelli fortemente sostenibili”.

Alla tavola rotonda moderata dal giornalista Luigi D’Alise interverranno il consigliere delegato del comune all’agricoltura Antonino Esposito, il presidente dell’Area Marina Protetta Lucio Cacace, l’assessore regionale al Turismo Felice Casucci, l’assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo, l’assessore all’agricoltura della Città Metropolitana Vincenzo Cirillo il comandante della Capitaneria di Porto di Castellammare Achille Selleri, il direttore regionale della Codiretti Salvatore Loffreda. Le conclusioni sono affidate al presidente della FEE italia Claudio Mazza.