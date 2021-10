Massa Lubrense schianta l’Atletico Pagani 6 a 0 e domina da sola il campionato. Ben sei palloni al Pagani da parte della squadra della penisola sorrentina . Vittorio Inserra dà il via alle danze con ben tre gol nel primo tempo , poi nel secondo tempo Giuseppe Marino, Peppe Breglia e Mariano Zarrella portano il risultato a sei gol. Ora , in attesa del risultato del San Vito Positano che gioca domani, la squdra della Costiera amalfitana è l’unica che può raggiungere il Massa, si gode il primato in solitaria e la guida anche della classifica capocannonieri con Vittorio Inserra, quattro gol insieme a Luca Palumbo , e a seguire Zarrella altro del Massa. Grande soddisfazione ovviamente del Presidente De Gregorio per il quale si prospetta un campionato sfavillante .