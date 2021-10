Massa Lubrense, pubblicato il bando per i contributi straordinari alle famiglie in difficoltà economiche

Il comune di Massa Lubrense indice un bando pubblico per l’erogazione di contributi economici straordinari per le famiglie residenti nel Comune di Massa Lubrense che si trovano in condizioni di difficoltà economiche a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e che presentino un indicatore I.S.E.E. corrente o ordinario pari o inferiore ai 10.000,00 Euro.

Il contributo è finalizzato ad aiutare le famiglie a sostenere il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas, Tari) e consiste in un sostegno economico straordinario del valore massimo di 500,00.

Per accedere al contributo la domanda può essere presentata da un solo componente per nucleo familiare utilizzando il modulo scaricabile dal sito del Comune di Massa Lubrense entro le ore 13:00 del giorno 11 novembre 2021 mediante invio all’indirizzo mail servizisociali.massalubrense@pec.it oppure consegnata in cartaceo all’ufficio protocollo del Comune di Massa Lubrense esclusivamente nei giorni martedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:30.

Le domande pervenute oltre il termine stabilito dal presente bando non saranno ammesse.

L’importo del contributo sarà proporzionale al punteggio conseguito considerando i criteri di priorità individuati nella Delibera di G.M. 137/2020.

