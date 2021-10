Massa Lubrense: nella notte brutto incidente a Sant’Agata. Nel corso di questa notte, intorno alle 2.30, un’automobile è rimasta coinvolta in uno schianto nel Comune di Massa Lubrense, nella frazione di Sant’Agata sui due Golfi, per cause ancora da accertare.

A causa dell’impatto la vettura si è ribaltata e la parte dell’abitacolo è andata quasi completamente distrutta. A bordo c’era un giovane che è stato aiutato dagli altri automobilisti. È stato fatto uscire dall’automobile ed adagiato sull’asfalto fino all’arrivo di un’ambulanza del 118.

I sanitari, dopo le prime cure sul posto, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sorrento per i necessari accertamenti. Sul posto sono anche intervenuti gli uomini delle forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.