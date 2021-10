Massa Lubrense. “Le fabbriche ecclesiastiche di Acquara in Massa Lubrense” presentazione del libro

Domenica 3 ottobre, presso la cripta del Monastero di San Paolo al Deserto, è stato presentato il primo volume della Collana del CRESL (Centro Ricerche e Studi Lubrensi – “don Giuseppe Esposito”) guidato dal dott. Gennaro Galano, in collaborazione con l’Archeoclub Lubrense, guidato dall’instancabile presidente Stefano Ruocco. “Le fabbriche ecclesiastiche di Acquara in Massa Lubrense” è il titolo del saggio storico redatto dallo spirito di ricerca e curiosità dell’ingegnere Francesco (Franz) Sepe. Quello di Franz è un testo preziosissimo che, pur riguardando un elemento specifico della storia del casale di Acquara, dovrebbe costituire un piccolo patrimonio per ogni cittadino massese. L’elemento specifico del saggio è la Chiesa di San Vito Martire. Ad

aiutarci a comprenderne le vicissitudini storiche, è stato il contributo del dott. Valerio Terrecuso, la cui interpretazione fedele al testo di Franz e la precisione della lettura storico-critica, hanno restituito al pubblico quegli elementi salienti del saggio, in particolare riguardanti il toponimo Acquara e le antiche estaurite (di san Vito e san Michele) fino al sorgere dell’attuale.

Alla memoria storica della chiesa di Acquara, si unisce anche la memoria ecclesiale di questa millenaria comunità. In appendice al testo di Franz, infatti, è presente il contributo del reverendo don Francesco Saverio Casa, il quale ha ricordato ed omaggiato la figura di don Francesco Sparano a cento anni dalla sua nascita (1921-2021). Sacerdote e parroco, don Francesco ha guidato la comunità di Acquara per più di trent’anni con zelo e servizio alla comunità diocesana, nonostante la delicatezza degli anni del suo ministero sacerdotale. Ad arricchire la serata, è stata la presenza di numerosi abitanti del casale di Acquara, del parroco della comunità di San Vito, don Antonio d’Urso, del priore Vincenzo Cosenza e dell’assessore alla cultura Sergio Fiorentino.

Il volume, illustrato dal dott. Aldo Terminiello, è disponibile sia su Amazon che presso la sede Archeoclub di Massa Lubrense. La presentazione di questo volume inaugura una serie di pubblicazioni non solo su Acquara.

La presentazione di domenica sera è stato davvero un bel momento: di condivisione, di ricerca e di passione per la propria terra. È bello, infatti, sapere che nel comune di Massa Lubrense ci siano realtà e persone che, in sinergia di intenti, si dedichino per diletto alla ricerca e allo studio; ma è ancora più bello sapere che questo sapere assuma il sapore delle nostre case e venga gustato, amato e custodito tra le nostre famiglie.

Un caro ringraziamento va anche a Gaetano Starace e a Positano News per le foto e le riprese video.

Roberta Gambardella Direttore della Collana Studi Lubrensi