Massa Lubrense: il sindaco Balducelli dimesso dall’ospedale. Nel pomeriggio di ieri sono stato dimesso dall’Ospedale del Mare e sono tornato a casa. Mi sento bene e stamattina ho fatto un giro al Comune. I medici hanno fatto un ottimo lavoro. Tra un mese dovrò tornare per un altro piccolo intervento ad una gamba – ha informato il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook -. Grazie ancora del vostro affetto e del grande sostegno che in modi diversi mi avete dato in questi giorni.