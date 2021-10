Massa Lubrense, il mister Pasquale Aiello “Il segreto è il gruppo e tener cura di se stessi”, i trascorsi col Positano e le curiosità

Massa Lubrense, il mister Pasquale Aiello “Il segreto è il gruppo, cementare i rapporti fra di loro , un percorso che dura da tre anni già con grandi risultati e poi è importante tener cura di se stessi”, i trascorsi col Positano e le curiosità dell’allenatore della squadra prima in classifica “Il nostro segreto è l a squadra e l’entusiasmo” . Un gran lavoro anche psicofisico sui proprio ragazzi quelli del mister Aiello “Bisogna star bene e in forma, bisogna tener cura di se stessi, riposare bene, non stressarsi, mangiare bene, non prendere freddo, prevenire ogni malessere è il primo passo per ogni cosa ” Poi ricorda anche l’esperienza del San Vito Positano “Ricordo gli allenamenti di Natalino Attardi, andare a piedi fino a Nocelle, anche se sono avversari siamo tutti amici ” Dopo il Covid è stata dura? “I ragazzi non si sono mai tirati indietro, sono mentalizzati al lavoro e a ottenere attraverso il lavoro i risultati ” Impostazione in campo “Sono moduli che andiamo a modificare in corso d’opera, anche durante la partita.. ” Vincerete il campionato ? “Questo non si può dire, ma non intendiamo fermarci ” . Entusiasta il presidente De Gregorio “Un comandante non deve mai abbandonare la nave, il buon marinaio si vede nella tempesta, non mi sono mai tirato indietro neanche nei momenti difficili, lo faccio per la mia terra e sopratutto per i giovani “