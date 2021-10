Mascherine e profumi contraffatti in Costiera amalfitana, denunciati dai Carabinieri

Ancora una operazione degli uomini dell’Arma in Costiera amalfitana. Nella mattinata di martedì i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno denunciato due persone per i reati di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi. L’operazione, condotta dai militari della Stazione di Tramonti, è frutto dei quotidiani controlli che l’Arma effettua lungo le arterie principali che conducono nella Divina Costiera: i due uomini, di origini napoletane, sono infatti stati “bloccati” mentre dal Valico di Chiunzi cercavano di raggiungere Maiori. Una volta fermati per verificare il regolare possesso dei documenti di circolazione è emerso che i due forestieri erano ben noti alle forze dell’ordine per molteplici reati contro il patrimonio, motivo per cui sono stati sottoposti a perquisizione personale e del veicolo, quest’ultimo intestato ad una società di noleggio: nel bagaglio sono stati trovati numerosi pacchi di mascherine tipo “chirurgiche”, suddivise in confezioni da 50, tutto di dubbia provenienza. Dietro il sedile del guidatore sono state invece trovate tre scatole contenenti numerosi profumi di marchi ricercati, da uomo e da donna, chiaramente contraffatti. Non potendone giustificare il possesso, i malfattori sono stati condotti dai militari in caserma per ulteriori accertamenti. Appurato che i beni era di provenienza delittuosa, sono stati sottoposti a sequestro penale con conseguente denuncia penale per i truffatori, che dovranno risponderne ora all’Autorità Giudiziaria di Salerno.