Marsala al centro del giornalismo digitale con Glocal Sud dove partecipa Positanonews, il evento organizzato da Tpnews24 ANSO e Google, col patrocinio del Comune e Regione Sicilia, ma non solo come ci dice il vice sindaco Paolo Ruggieri, che è stato stato anche a Positano, a Marsala, dal 24 al 26 settembre 2021, c’è un stato l’Italian Export Forum ovvero la 3a edizione degli Stati generali dell’export con il presidente nazionale del Forum italiano dell’export, Lorenzo Zurino, dopo un incontro con il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e il sindaco di Marsala, Massimo Vincenzo Grillo oltre appunto al vice. Lorenzo é originario della costa di Sorrento e lo ritroviamo in tutti i progetti importanti