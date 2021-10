Maiori: un bando per l’affidamento dell’impianto calcetto e palestra

Il Comune di Maiori rende nota la possibilità di affidamento della concessione i gestione dell’impianto di calcetto e palestra in via Capitolo. Lo rende noto l’atto pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Maiori n. 2021/0001400 del 19/10/2021. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12.00 del 17 novembre 2021.