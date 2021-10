Maiori: ultimazione dei lavori di posa dell’asfalto, ecco le strade chiuse al transito. Chiusura al transito S.P.2 (ex S.P.2/A) nel Comune di Maiori | Aggiornamenti

Dalle ore 8.00 di domani 12 Ottobre fino al termine dei lavori dal km 22+072 (SP2 incrocio SS163 altezza Bar Oriente) al km 21+372 ca (SP2 incrocio Via Roma) ci sarà la chiusura totale al transito e il divieto di sosta ambo i lati per consentire l’ultimazione dei lavori di posa del nuovo manto d’asfalto.

Sarà garantito il transito ai mezzi di soccorso, forze di polizia e trasporto pubblico locale lungo il suddetto tratto.

Saranno aperti i varchi ZTL (1-2) di Corso Reginna nel periodo in cui è prevista la chiusura totale su via Nuova Chiunzi.

Percorsi alternativi:

Corso Reginna in direzione via Roma per coloro che dalla SS163 devono raggiungere Tramonti e l’Agro nocerino-sarnese;

Via Roma in direzione Corso Reginna per coloro che da Tramonti e dall’Agro nocerino-sarnese devono raggiungere la SS163