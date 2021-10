Maiori si trasforma in un set cinematografico, si iniziano qui le riprese per la serie “Ripley” dirette da Steven Zaillian e i produttori esecutivi Garrett Basch, Guymon Casady, Ben Forkner, Sharon Levy, Philipp Keel e Charlie Corwin.

Le strade del comune di Maiori entrano a far parte di un vero set cinematografico per le riprese della serie televisiva “Ripley” che andrà in onda nell’anno 2023, in America con un cast composto da Andrew Scott, Johnny Flynn e Dakota Fanning. Maiori sarà dunque una protagonista internazionale, come scenario delle riprese che dal 10 ottobre si svolgono nelle strade del comune, a partire proprio da Via Nuova Provinciale Chiunzi. Le strade interessate sono: Via Santa Caterina, dal 29 Ottobre al 03 Novembre ,2021; Via Vecchia Chiunzi, dal 29 Ottobre al 3 Novembre,2021; Via C. Colombo, dal 2 al 5 Novembre 2021; Parcheggio “Eldorado” dal 2 al 4 Novembre 2021 divieto di sosta di qualsiasi veicolo per l’intera area, ad eccezione dei posti TAXI e del posto destinato a diversamente abili. Negli stessi orari l’area sarà occupata dai mezzi destinati alle riprese; Via Casa Mannini dal 25 Ottobre al 9 Novembre.