Maiori, senso unico alternato sulla SS 163 Amalfitana per i lavori di riparazione della ringhiera di protezione

Maiori. Al fine di consentire i lavori di manutenzione del parapetto in ferro di protezione della strada che si presenta in avanzato stato di degrado a causa dell’azione corrosiva dovuta alla vicinanza al mare, il Comune ha emesso l’ordinanza n. 125 con la quale viene istituito il senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri nel tratto della SS 163 Amalfitana dal km 35 +740 al km 35+964 in direzione Sud ed in direzione Nord, su tutte le corsie.

Il senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri entrerò in vigore dal 27 ottobre 2021 e durerà fino al termine dei lavori.

Nel tratto interessato dai lavori, che vedrà il restringimento della carreggiata, è imposto il divieto di sorpasso ed il limite massimo di velocità di 30 Km/h per tutti i veicoli.