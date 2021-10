Maiori: screening scolastico, nuovi casi positivi al Covid-19

Maiori: nuovi casi positivi al Covid-19, si aggiungono 22 cittadini positivi nel bollettino odierno del Comune di Maiori.

Intorno alle ore 12.00 di quest’oggi, il nuovo bollettino diramato presenta un nuovo tasso di positività che di certo non passa inosservato, gli attualmente positivi sul territorio in questione risultano essere n. 55, sebbene si tratti di persone che, fortunatamente, sembrano non essere sottoposte ai sintomi dei virus. Anche in questo caso, com’è accaduto per i comuni di Piano di Sorrento e Castellammare di Stabia, si fanno risalire questi dati in aumento ad alcuni casi riscontrati all’interno delle scuole che hanno reso necessario lo svolgimento di uno screening che ha condotto al riscontro di ulteriori contagi.

Di seguito riportiamo il bollettino aggiornato del Comune di Maiori