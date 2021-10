Maiori piange Carolina Capone: il ricordo della sorella. Triste giornata per Maiori: la cittadina della Costiera Amalfitana si è risvegliata, questa mattina, con la brutta notizia della scomparsa di Carolina Capone.

A ricordarla, la sorella Elisa, tramite un post pubblicato sul suo profilo Facebook:

Non dimenticherò mai i tuoi occhi, sorridenti, pieni di speranza e di progetti per il futuro, ma che, nello stesso tempo, nascondevano tanta tristezza e sofferenza. Hai lottato sempre con coraggio e determinazione, perché eri fermamente convinta che avresti vinto su di Lui….Purtroppo ti ha portato via da tutti noi. Sono convinta, però, che ora dovunque tu sia, ( forse in quel campo di margherite gialle che immaginavi di vedere) abbia trovato finalmente quella serenità e quella pace tanto cercate. Un giorno ci rincontreremo e recupereremo quel tempo che ci è stato negato sulla terra. R.i.P. SORELLA MIA!

La redazione di Positanonews si stringe virtualmente alla famiglia in questo difficile momento e porge le sue sentite condoglianze a quanti hanno amato Carolina.