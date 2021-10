Maiori, lavori alla ringhiera di protezione sulla statale: arriva il semaforo

Tramite ordinanza numero 125 del 25 ottobre 2021, il sindaco di Maiori, in costiera amalfitana, predispone il senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri. La causa? I lavori di riparazione della ringhiera di protezione allestita lungo la Strada Statale 163 “amalfitana”, dal km 35+740 al km 35+964.

Il provvedimento in questione è stato messo in atto per non gravare sulla viabilità locale, sentito il geom. Giuseppe Manzo in qualità di Responsabile di zona ANAS, il comune di Maiori ha ritenuto opportuno emettere formale ordinanza con cui applicare le restrizioni alla circolazione stradale al fine di garantire la sicurezza della circolazione e per lo svolgimento dei lavori.