Maiori, in corso attività di tracciamento: previste altre due sessioni di screening scolastico. Il Sindaco di Maiori, in Costiera Amalfitana, Antonio Capone, ha informato i concittadini circa le attività di tracciamento che si stanno effettuando sul territorio comunale.

Care concittadine e cari concittadini,

come sapete sono in corso le attività di tracciamento ad opera della Polizia Locale per la ricerca e la gestione dei contatti dei casi di COVID-19 che si sono verificati in queste giorni nella nostra Città.

Oltre alle azioni di prevenzione e contenimento della pandemia e le buone pratiche che abbiamo imparato a conoscere (distanziamento, igienizzazione delle mani e mascherina) ci tengo a precisare – citando testualmente le FAQ sul Nuovo Coronavirus del Ministero della Salute – che “nel caso in cui si venga identificati come “contatto stretto” di caso confermato COVID-19, nessun test con esito negativo permette di essere esonerati dal sottoporsi ad un periodo di quarantena della durata di almeno 7 o 10 giorni (a seconda dello stato vaccinale) dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo”. Evitiamo dunque la corsa al secondo tampone e atteniamoci a quelle che sono le disposizioni sopracitate.

Per chi è in attesa di essere contattato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL ricordiamo che è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta che potrà fornire indicazioni specifiche in tal senso.

Per ulteriori informazioni sui test diagnostici, quarantena, isolamento e tracciamento inoltre potete consultare il link https://www.salute.gov.it/…/dettaglioFaqNuovoCoronaviru….

Per quanto riguarda gli screening scolastici nei prossimi giorni sono previste due sessioni. La prima sarà Domenica 24 ottobre presso l’USCA sita nella Casa del Gusto a Tramonti dove si effettueranno i tamponi molecolari delle classi dell’Istituto Comprensivo Rossellini di Maiori che hanno terminato il periodo di quarantena. Lo screening avverrà con il seguente scaglionamento:

– 9:30-10:00 le classi IC e II C Scuola secondaria;

– 10:00-10:30 le classi IB e II A Scuola secondaria;

– 10:30-11:00 classe III A Scuola primaria.

La seconda sarà Martedì 26 ottobre nei locali della Scuola S. Maria e S. Domenico e riguarderà gli alunni della Scuola paritaria dell’infanzia e della primaria che, a partire dalle ore 15.00, saranno sottoposti a tampone antigenico su base volontaria.

A differenza di un anno fa abbiamo più strumenti per combattere questa battaglia – in primis i vaccini – ma, se non agiamo con senso di responsabilità, rischiamo di vanificare gli sforzi messi in campo da Regione, ASL, medici e volontari che tanto si sono spesi a difesa della nostra salute lo scorso inverno.

Invito la cittadinanza a farsi parte attiva nel rispettare e nel far rispettare le disposizioni vigenti anche segnalando eventuali comportamenti scorretti e abusi.

Dobbiamo tutelare tutti insieme la nostra Comunità: alziamo la guardia e anche questa volta ce la faremo!