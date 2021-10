Maiori: il 26 si rientra in presenza. Sono a 33 i cittadini di Maiori, in Costiera Amalfitana, attualmente positivi. Molti sono studenti dell’Istituto Comprensivo “Rossellini”.

La Dirigente Scolastica, Annamaria Ferrigno, con una nuova circolare ha informato che il rientro in presenza è previsto per martedì 26 ottobre 2021.

Gli alunni segnalati dell’ASL come casi accertati di positività rientreranno in presenza con il certificato del pediatra o del MMG che accerti il risultato del tampone (I C, IIC, II A, I B, I D Scuola secondaria di I grado e III A della Scuola primaria);