Maiori, guasto improvviso alla conduttura dell’acqua: sospensione dell’erogazione idrica non programmata.

Si informa la cittadinanza che, a causa di una perdita della tubazione principale della condotta idrica lungo la S.P.2 nei pressi dell’incrocio con Via Accola, si sta verificando una sospensione dell’erogazione idrica non programmata su tutto il territorio comunale.

I tecnici comunali stanno intervenendo per ripristinare in tempi brevi le normali condizioni di erogazione.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

Maiori, 1 ottobre 2021

Il Resp. dell’Area LL.PP. Tecnico-Manutentiva

Arch. Roberto Di Martino