Maiori, Gerardo Russomando: “I miei forti dubbi”. Riportiamo di seguito le parole dell’ex assessore di Maiori, in Costiera Amalfitana, Gerardo Russomando:

Il Sindaco dice che “ ……A differenza di un anno fa, abbiamo abbiamo più strumenti per combattere questa battaglia – in primis i vaccini – ……”.

Evidentemente, non sa che in Israele, a distanza di appena 5 mesi dalla seconda dose, hanno iniettato in massa la terza dose.

Invece, sempre lui, l’anno scorso il 29 novembre 2020 disse: “…… sicuramente vi saranno degli asintomatici ancora non individuati e che potrebbero accendere qualche focolaio da un momento all’altro benché .. essi siano, diciamo non tracciati ed individuati, per l’effetto del distanziamento, si sarebbero dovute negativizzare in questo periodo … però è sempre meglio avere un atteggiamento di prudenza … “.

Ora sappiamo che era una previsione sbagliata .. dopo 3/4 settimane ci fu una forte ripresa dei contagi.

Adesso, come numero di contagi siamo in una situazione simile ma non c’è neanche alcun “distanziamento” perché, mentre l’anno scorso lui chiuse addirittura anche le Chiese ed il cimitero, è tutto aperto e non ci sono chiusure.

Per cui, se ci sono di nuovo tra di noi dei positivi asintomatici, ed è altamente probabile (vedi i 4 positivi individuati ed isolati con i 170 tamponi effettuati martedì scorso) cosa si fa per provare a ridurre i rischi di ulteriore diffusione dei contagi?

Bah