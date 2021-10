Maiori, fermato NCC di Agerola che aveva cronotachigrafo del collega per frodare la legge sulla sicurezza. I carabinieri in Costiera amalfitana hanno beccato un autista di NCC che utilizzava la scheda di un collega per il cronotachigrafo. In pratica ogni autista può lavorare solo un tot di ore, per evitare questo limite si usano anche carte di altri colleghi, così virtualmente non appare che è sempre lo stesso a guidare. Ma gli uomini dell’Arma della Compagnia di Amalfi hanno beccato questo NCC con la carta di un collega . Sulle mille euro di multa e ritiro di patente e carta cronotachigrafica come sanzione esemplare. Ma i controlli ci saranno ancora sul settore .