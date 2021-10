Maiori: convocato per martedì 12 ottobre il Consiglio Comunale. Il sindaco di Maiori, in Costiera Amalfitana, Antonio Capone ha informato che:

Ai sensi dell’art. 63 e segg. del Regolamento del Consiglio Comunale è riunito presso l’aula consiliare sita nel Palazzo Mezzacapo, il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione per il giorno martedì 12 ottobre 2021, alle ore 10:30 e in seconda convocazione per il giorno mercoledì 13 ottobre 2021, alle ore 10:30 per la discussione del seguente

Ordine del Giorno

1. INTERROGAZIONE [Rif. Prot. n° 12813/2021];

2. REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N° 80 DEL 27.12.2018. INTEGRAZIONE ART. 6, COMMA 8;

3. NOMINA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO;

4. REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N° 18 DEL 29/04/2021. MODIFICHE E INTEGRAZIONI;

5. SU RICHIESTA DELLE MINORANZE CONSILIARI: “DEPURATORE IN LOCALITÀ DEMANIO: ANALISI, DISCUSSIONE E PROVVEDIMENTI”.

In considerazione dell’attuale andamento epidemiologico e delle vigenti disposizioni in materia di contenimento alla diffusione e al contagio da COVID-19

SI NOTIZIA

• che la seduta si svolgerà con presenza del pubblico con accesso contingentato nel rispetto delle norme del distanziamento sociale e con garanzia della registrazione e della pubblicità dei lavori consiliari;

• che il presente invito sarà notificato non già con consegna a mano da parte del messo notificatore, come di consueto, ma a mezzo posta certificata e/o ordinaria, quest’ultima per coloro che non disponessero di indirizzo pec, in ossequio alle indicazioni date in risposta alle FAQ sulle prescrizioni della circolare n. 2 della Funzione Pubblica in merito, tra l’altro, alle modalità di comunicazione da parte della P.A. in questo particolare momento storico di gestione dell’emergenza sanitaria.