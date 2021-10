Maiori: convocato il consiglio comunale per il 4 novembre. Il sindaco di Maiori, in Costiera Amalfitana, Antonio Capone ha informato che ai sensi dell’art. 63 e segg. del Regolamento del Consiglio Comunale è riunito presso l’aula consiliare sita nel Palazzo Mezzacapo, il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di prima convocazione per il giorno giovedì 4 novembre 2021, alle ore 10:00 e in seconda convocazione per il giorno venerdì 5 novembre 2021, alle ore 10:00 per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 21.09.2021 nn. 43 – 45 E DEL 12.10.2021 nn. 46 – 50;

2. INTERROGAZIONE [Rif. Prot. n° 12813/2021];

3. APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2020;

4. VARIAZIONE DI BILANCIO 2021/2023;

5. ART. 194 LETT. A) D.LGS. 267/2000. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2021 – SENTENZE GIUDICE DI PACE DI AMALFI – SEDE DI TRAMONTI- NN.103/21 DEL 29/04/2021; 114/21 DEL 29/04/2021; 122/21 DEL 29/04/2021; 135/2021 DEL 03/05/2021; 142/21 DEL 01/07/2021; 155/21 DEL 15/07/2021;

6. ART. 194, COMMA 1, LETTERA E), DEL D.LGS. 1810812000 N. 267 – RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 6 PORTE PER UFFICIO CON VETRI E MENSOLE TRASPARENTI E LA MODIFICA DI N. 3 PORTE GIÀ ESISTENTI PRESSO LA SEDE COMUNALE ESEGUITI DALLA DITTA B.M.A SERRAMENTI S.R.L.

In considerazione dell’attuale andamento epidemiologico e delle vigenti disposizioni in materia di contenimento alla diffusione e al contagio da COVID-19

SI NOTIZIA

che la seduta si svolgerà con presenza del pubblico con accesso contingentato nel rispetto delle norme del distanziamento sociale e con garanzia della pubblicità dei lavori consiliari che saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Ente;