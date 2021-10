Maiori, consiglio sul maxi depuratore: nessun dietrofront da Capone

Si è tenuto ieri il consiglio comunale a Maiori per discutere della questione depuratore. La minoranza ha chiesto spiegazioni rispetto all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Capone rispetto al progetto che prevede la realizzazione dell’impianto in zona Demanio. «Chi ama il nostro territorio ma non vive qui non può trovare soluzioni per il nostro territorio – sottolinea il consigliere di minoranza Salvatore Della Pace – . Se è nato un movimento spontaneo di cittadini che dice che il Demanio è una ricchezza per il nostro paese bisogna dargli ascolto. Per tirare una conclusione coerente rispetto a temi centrali come quello del depuratore è necessario che il sindaco ascolti la cittadinanza».