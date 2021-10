Maiori, consiglio comunale con Antonio Capone che parla da solo, far fuori Gioacchino Di Martino un errore ECCO IL VIDEO

Maiori, consiglio comunale con Antonio Capone che parla da solo, far fuori Gioacchino Di Martino un errore . Si è concluso poco fa il consiglio comunale della cittadina della Costiera amalfitana, oramai incombe su tutto, più del Covid e dei vaccini, la vicenda depuratore che la Provincia di Salerno ha previsto nel Demanio per raccogliere i reflui anche di Ravello , Minori etc, insomma la vicenda nota ha bloccato la situazione depurazione , mentre Positano, Amalfi e Cetara hanno risolto . Da notare come , secondo le opposizione, con una modifica del regolamento, che privilegia i più giovani, sia stato escluso Gioacchino Di Martino da una commissione ambientale. Una errore, secondo noi di Positanonews, che conosciamo Gioacchino e il suo valore e contributo che può dare al suo paese con cuore, onestà e passione sanguigna . ECCO IL VIDEO