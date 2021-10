Maiori: città in lutto per Mario “Majò” Buonocore

Maiori, la cittadina della costiera amalfitana dice addio a Mario Buonocore. La notizia si apprende dalla pagina Facebook del Comitato Festeggiamenti Civili “S. Maria a Mare” di Maiori, che scrive: “Il Comitato Festeggiamenti Civili “S. Maria a Mare” partecipa commosso al dolore della Famiglia Buonocore per l’improvvisa scomparsa del caro Mario (per gli amici Majò). S. Maria a Mare lo accolga in Cielo e doni conforto ai familiari.” Mario è ricordato da tutti come una persona di buon cuore e molto socievole. L’intera comunità di Maiori ha perso una parte importante della sua storia e del suo cuore.

Il rito funebre di Mario, detto Majò, si terrà domani, mercoledì 6 ottobre alle ore 15:00, presso la Collegiata di Santa Maria a Mare di Maiori.

La redazione di Positanonews partecipa con affetto al dolore della famiglia Buonocore, per l’ultimo saluto al caro Mario.