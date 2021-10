Maiori, chiusura al transito S.P.2: ecco il comunicato del Comune

Parte dei lavori riguarderanno la rete fognaria su via Nuova Chiunzi all’altezza dell’attraversamento pedonale con via Casa Mannini al centro della carreggiata.

Dalle ore 7.00 di domani 5 Ottobre alle ore 24 del 6 Ottobre dal km 22+072 (SP2 incrocio SS163 altezza Bar Oriente) al km 21+372 ca (SP2 incrocio Via Roma) ci sarà la chiusura totale al transito e il divieto di sosta ambo i lati di tutti i veicoli.

Chiusura al transito S.P.2 (ex S.P.2/A) nel Comune di Maiori

Saranno aperti i varchi ZTL (1-2) di Corso Reginna dalle ore 07.00 del giorno 05.10.2021 alle ore 24,00 del giorno 06.10.2021 nel periodo in cui è prevista la chiusura totale di via Nuova Chiunzi.

Percorsi alternativi:

Corso Reginna in direzione via Roma per coloro che dalla SS163 devono raggiungere Tramonti e l’Agro nocerino-sarnese;

Via Roma in direzione Corso Reginna per coloro che da Tramonti e dall’Agro nocerino-sarnese devono raggiungere la SS163.