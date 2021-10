Maiori, al porto i camion con le attrezzature per la serie tv Netflix

Maiori, costiera amalfitana. Al porto sono presenti numerosi camion contenenti tutti l’attrezzatura necessaria per le riprese della serie Netflix statunitense che vede molte riprese realizzate in diversi comuni della costiera amalfitana utilizzando come scenografia i paesaggi unici del territorio. Nella serie anche due ragazzi di Maiori che hanno partecipato come comparse. Riprese che durano oramai da diverso tempo e che presto potremo vedere in tv.

Sicuramente una bella vetrina per la città della costiera amalfitana già tanto conosciuta ed amata in tutto il mondo.

(video e foto di Valeria Civale)