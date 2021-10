Luigi Astarita è ritornato alla vita e alla Folgore Massa. Qualche mese fa la tragica notizia dell’incidente stradale che ha coinvolto Luigi Astarita, giovane della penisola sorrentina e atleta della Folgore Massa, ha sconvolto tutti. Il ragazzo, però, combattente sul campo come nella vita, si è finalmente ristabilito e, come si legge sulla pagina social della compagine biancoverde, è ritornato in palestra. “Il volley è vita. La foto più bella per noi è questa, Luigi Astarita è tornato in palestra con noi. Dalle preghiere al campo di gioco … un leone come lui non poteva che rialzarsi così! Brividi alla Pulcarelli”.