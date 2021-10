Luci rosa a Vico Equense

LEGA NAVALE ITALIANA

La Sezione di Vico Equense per le Donne

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Nel perseguire le proprieattività rivolte a diffondere l’amore ed il rispetto per il mare ma anche attenti ai problemi legati alla prevenzione in particolare a quelli della Donna soggette a tumore mammario. Abbiamo messo a disposizione un Dragon Boat per il loro recupero psicofisico, supportato negli anni scorsi da visite oncologiche gratuite, che speriamo presto di riprendere. Per ricordare che questo mese è appunto dedicato all’importanza della prevenzione abbiamo fatto installare alcune luci rosa sulla fontana dei tre delfini in centro del paese. Nelle maggiori città inItalia ed in varie parti del Mondo i principali monumenti sono illuminati di rosa, un piccolo segno anche qui da noi.

Peppe Vanacore