Luce dei tuoi occhi , il film con Anna Valle Canale 5 la serie tv Luce dei tuoi occhi con Anna Valle nei panni della protagonista Emma Conti, una ballerina di fama internazionale sconvolta da una notizia che la raggiunge fino a New York; città in cui si era trasferita – e rifugiata in qualche modo-, per far si che il suo sogno si avverasse, ma soprattutto per lasciarsi alle spalle un doloroso passato.

La quarta puntata sarà trasmessa mercoledì 13 ottobre, in prima serata, e si preannuncia già un successo in termini di ascolti considerando che la puntata precedente (ne avevamo parlato qui della trama) aveva raggiunto più di 3 milioni di telespettatori e uno share pari al 16%.

LUCE DEI TUOI OCCHI: LE ANTICIPAZIONI

Le anticipazioni della quarta puntata di Luce dei tuoi occhi riguardano Valentina: dopo essersi svegliata dal coma racconta cos’è accaduto durante la notte dell’aggressione. Enrico, grazie alle sue parole, viene scagionato e in questo modo non avrà più nessuna accusa a suo carico. Valentina dovrà subire poi un intervento alle gambe, mentre Enrico si ritroverà tra le mani un portachiavi di cui non conosce la provenienza, e senza alcun motivo è tra i suoi oggetti.

Di questo fantomatico mazzo di chiavi ne aveva già fatto menzione Valentina ricordando la notte in cui era stata aggredita. Luca farà di tutto per capire chi è stato l’aggressore della sorella, ma questo lo metterà in grave pericolo: un incendio minaccerà la sua vita. Luca pare ormai senza speranze di uscire vivo da quel rogo, ma Emma armata di coraggio si lancia tra le fiamme per tentare di salvarlo. Ce la faranno entrambi?

QUANTE SONO LE PUNTATE DI LUCE DEI TUOI OCCHI?

La serie tv con Anna Valle conta un totale di sei episodi che andranno a completare la prima stagione di questa fortunata miniserie. Il primo episodio è andato in onda il 22 settembre e l’ultimo è previsto in data 27 ottobre. Con la piattaforma streaming Mediaset Play poi, oltre alla possibilità di vedere ogni settimana in prima visione un nuovo episodio, si potrà recuperare ogni puntata in replica.

LA TRAMA E LA STORIA VERA

Emma Conti (l’attrice Anna Valle) è un’étoile la cui fama è riconosciuta a livello internazionale. La sua storia inizia nella città italiana di Vicenza che lascia per volare a New York e inseguire il suo sogno. Ma non solo: vuole lasciarsi alle spalle una dolorosa perdita, quella di Alice. Era sua figlia, frutto dell’amore più grande che Emma abbia mai provato.

Sin qui la trama, ma a chi è ispirato il personaggio di Emma Conti? A quanto pare, a nessuno. I fatti raccontati nella serie sono inventati e la protagonista è un personaggio di fantasia, non legato a una persona realmente esistente.

ANNA VALLE NEL CAST DELLA SERIE

Nel cast della serie Luce dei tuoi occhi, oltre all’attrice Anna Valle che interpreta Emma Conti, vediamo anche la presenza di: Bernardo Casertano, Francesca Beggio, Paola Pitagora, Luca Bastianello, Maria Rosaria Russo, Riccardo De Rinaldis, Elisa Visari, Sabrina Martina, Gea Dall’Orto, Rebecca Antonaci, Stella Maya Epifani, Linda Pani, Matteo Pagani, Carla Ferraro, Yari Gugliucci, Paolo Romano, Valentina Valsania, Francesca Giovannetti, Vincenzo Vivenzio, Agnese Nano, Vanni Bramati, Paola Sambo, Giancarlo Previati e Magdalena Grochowska.