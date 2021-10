Lo chef britannico Gordon Ramsay: “Cucina greca migliore di quella italiana”

“La cucina greca è migliore di quella italiana”. Questo il parere, molto divisivo, dello chef britannico e star della tv Gordon Ramsay. In molti avrebbero fatto battute sugli ultimi campionati europei di calcio vinti dall’Italia sull’Inghiliterra, eppure basterebbe rispondere con una serie ti piatti tipici per far ricredere Ramsay.

Come riporta il Corriere il cuoco, autore anche di libri, imprenditore e ristoratore, non ha usato mezzi termini durante il programma televisivo “Gordon, Gino and Fred go Greek”, format che vede Ramsay impegnato in un road trip culinario insieme al cuoco italiano di stanza a Londra Gino D’Acampo e al maître d’hôtel francese Fred Sirieix. La meta di questa stagione è, appunto, la Grecia. “Onestamente? Credo che la cucina greca sia meglio della cucina italiana”, ha detto durante la prima delle due puntate, lasciando sorpresi tutti gli spettatori.

La sfida è da sempre con la Francia. Meglio la cucina italiana o quella francese? Ebbene, secondo lo chef britannico Gordon Ramsey c’è una nuova sfidante e ne esce vittoriosa. Dopo la prima puntata di Gordon, Gino and Fred go Greek una cosa è rimasta scolpita nella pietra. Intanto, chi sono Gino e Fred? Il primo, D’Acampo, è uno chef italiano amatissimo in Gran Bretagna e il secondo, Sirieix, è un maître d’hôtel francese. Ora, sarà che i tre sono in Grecia e Ramsay si è fatto influenzare dalla meraviglia dei paesaggi ma, dopo aver sentenziato che le bollicine greche nulla hanno da invidiare allo champagne, ecco che si è dichiarato convito della superiorità della cucina greca su quella italiana.